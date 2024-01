Siracusa, colpi di arma da fuoco in pieno centro: forse un'intimidazione

Spari, ieri sera, in pieno centro abitato a Siracusa, precisamente in via San Metodio, a due passi da piazza San Giovanni. I residenti, allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine che in breve tempo sono arrivate sul posto. Le indagini per stabilire le circostanze sono ancora in corso. I destinatari potrebbero essere i residenti di un condominio. Secondo ultimi aggiornamenti potrebbero essere stati in due, a bordo di uno scooter, gli autori di quella che sembra essere una intimidazione. Gli investigatori hanno sentito diverse persone che abitano nella palazzina, tra cui una possibile vittima.