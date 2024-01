Noto, arrestata donna di 27 anni per furto aggravato e truffa

I carabinieri della stazione di Noto hanno arrestato una donna di 27 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Siracusa. La donna è stata riconosciuta colpevole di furto aggravato in concorso e truffa, commessi a Firenze nel 2018 e condannata a 3 anni e 4 giorni di reclusione. L’arrestata, come disposto dall'autorità giudiziaria, si trova in carcere a Catania alla casa circondariale “Piazza Lanza”.