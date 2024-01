Lentini, arrestato per droga uomo di 30 anni: gestiva supermarket di spaccio

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato un uomo di 30 anni per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la polizia l’uomo aveva adibito un’abitazione, di cui aveva la disponibilità, a supermarket dello spaccio. All’interno della casa la polizia ha trovato 56 grammi di marijuana, 1,6 grammi di hashish, 14,8 grammi di cocaina, 4,4 grammi di crack, 24,9 grammi di cocaina solida, 3 bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, appunti sulla compravendita della droga, 3 carte postepay e 3.645 euro in contanti.