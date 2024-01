Incendio a Siracusa, appartamento a fuoco ad Ortigia: paura ma nessun ferito

Ancora un incendio ad Ortigia, il secondo nel giro di pochi giorni. Un rogo è scoppiato nella notte in un appartamento in via dell'Amalfitania, in pieno centro storico.

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco del comando provinciale, il proprietario dell'abitazione è uscito in tempo prima che le fiamme potessero travolgerlo, non riportando alcuna ferita. Pare che le fiamme siano dovute ad un corto circuito, stando ad una prima ricostruzione. Il fumo sviluppatosi dall’incendio si è propagato anche al primo piano dello stabile dove gli occupanti di una casa vacanze, con alcuni turisti che sono stati fatti evacuare per precauzione.