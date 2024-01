Scontro camion-furgone in galleria sull'autostrada Catania-Siracusa,un ferito

L’autostrada Catania-Siracusa è provvisoriamente chiusa al traffico sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo per incidente. Per cause in corso di accertamento, un furgone e un mezzo pesante sono entrati in collisione all’interno della galleria San Demetrio. Una persona è rimasta ferita. La carreggiata è stata chiusa per consentire la rimozione dei mezzi incidentati.