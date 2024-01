Incidente sulla Siracusa-Gela: un camion si ribalta, ferito il conducente

Incidente questa mattina sull'autostrada Siracusa-Gela, nel tratto che da Avola conduce a Noto: un camion si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo che era alla guida, per cause in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo che si sarebbe ribaltandosi sul fianco sinistro.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi. Il camionista è rimasto ferito, incastrato nell'abitacolo, e, inevitabilmente, il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto è giunta un'ambulanza e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Noto.

Il camion ha invaso un'intera corsia. Gli agenti, oltre ad occuparsi della gestione del traffico, hanno effettuato tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.