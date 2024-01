Pachino, giovane denunciato: è ritenuto l'autore di cinque furti in sei giorni nei negozi

A Pachino denunciato dalla polizia un giovane di 22 anni ritenuto l’autore di cinque furti compiuti in altrettanti negozi del paese tra il 3 ed il 9 gennaio scorsi. Erano stati presi di mira negozi di abbigliamento, supermercati, un centro estetico e una sala di parrucchiera. Il ladro si era impossessato di denaro contante per 650 euro, di capi di abbigliamento per un valore di oltre 5.000 euro ed altri beni di varia natura.

Dopo avere ricevuto le denunce delle vittime dei furti, la polizia ha effettuato i sopralluoghi con la Scientifica (finalizzati ad isolare le impronte digitali) e l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi degli esercizi commerciali visitati dal ladro. Gli agenti hanno identificato l’autore del reato e hanno recuperato la refurtiva che è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.