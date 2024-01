Siracusa, incendio in un'abitazione di Ortigia: evacuati gli immobili vicini

Un incendio è scoppiato questa mattina poco dopo le 8 in una abitazione in via Resalibera, nel centro storico di Ortigia, a Siracusa. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che però sono costretti ad agire con mezzi molto piccoli per via delle stradine del centro storico che impediscono l’arrivo di autobotti.

Ancora da accertare le cause che hanno scatenato il rogo. In fiamme un’abitazione e i vigili hanno fatto evacuare anche gli immobili vicini. Nell’abitazione vive una persona che si è messa in salvo.