Tromba d'aria a Siracusa e danni: «Volavano tavoli e sedie, a Ortigia è stato distrutto tutto»

«Una tromba d'aria ha distrutto tutto qui ad Ortigia. Ombrelloni, sedie e tavolini volavano. Per fortuna non si è fatto male nessuno». Con grande preoccupazione, Sebastiano Motta, titolare di un locale nella parte più antica di Siracusa, commenta ciò che è accaduto davanti ai suoi occhi oggi, sabato 6 gennaio, in seguito al maltempo. «Momenti paurosi, terribili. Questa è la situazione, tutto devastato», dice mentre inquadra gli arredi all'esterno della sua attività, trascinati via dal fortissimo vento.

«Tavoli che volavano all'altezza di un metro - prosegue -. Tutto a terra, è stata una tromba d'aria, si vedeva tutto girare, ecco cosa resta dei tavolini del mio locale. Da lì sotto sono arrivati fino a piazza Duomo. Questa è una fioriera che pesa circa trenta chili, il vento l'ha trascinata per decine di metri». La tromba d'aria ha provocati momenti di paura anche al porto: la nave da crociera Msc, in sosta all’interno del porto Grande, ha rotto i blocchi di ormeggio e ha sbattuto la poppa.

Sono intervenuti i rimorchiatori che hanno riportato la nave verso la banchina, ma molte piccole barche sono state danneggiate. I vigili del fuoco sono nel frattempo intervenuti in citta per circa quaranta interventi: alberi e rami caduti per strada, danni a cartelloni pubblicitari e cavi elettrici, tettoie pericolanti.