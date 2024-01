Incidente in un autolavaggio di Rosolini: giovane resta schiacciata tra un'auto e il muro, è grave

Una ragazza è rimasta gravemente ferita a Rosolini dopo essere rimasta intrappolata tra un'auto e il muro. L'incidente è avvenuto in un autolavaggio di via Paolo Orsi: l'attività è gestita dalla sua famiglia. All'improvviso ha notato che una delle macchine lasciate da un cliente per il lavaggio, si stava muovendo, scivolando verso di lei.

Il mezzo era infatti stato lasciato incautamente senza freno a mano, in un'area leggermente in discesa. La giovane ha fatto di tutto per evitare l'impatto, provando anche a rallentare e a bloccare l'auto, ma è stata travolta dal suo peso, fino a rimanerne schiacciata, contro la parete. Le sue urla di dolore hanno attirato l'attenzione dei familiari e dei clienti presenti e dall'autolavaggio è stato immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i snaitari del 118, ma vista la gravità della situazione è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso: la donna è così stata tarsportata in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il violento impatto ha provocato lesioni e fratture, è stata ricoverata con la prognosi riservata.