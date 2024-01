Incidente sulla Modica-Pozzallo, il cordoglio per l'ex primario Antonio Giudice: «Uomo generoso»

È l'ex primario di chirurgia dell'ospedale Umberto I di Siracusa, Antonio Giudice, la vittima dell'incidente di ieri sera sulla strada statale 194, la superstrada Modica-Pozzallo. L'uomo di 74 anni viaggiava a bordo di una Fiat Tipo, in direzione Pozzallo, quando, per cause in corso d'accertamento, si è scontrato con una Opel Corsa che dalla città marinara si dirigeva verso Modica. Altre 6 persone sono rimaste ferite.

Angelo Giudice era un medico in pensione, direttore del reparto di Chirurgia generale dell’azienda Ospedaliera Umberto I, ed era responsabile del raggruppamento Chirurgico e consulente medico in una struttura privata. Il 30 dicembre aveva scritto un ultimo messaggio sul proprio profilo Facebook augurando buon anno a tutti e parlando di un nuovo inizio.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, tra amici, colleghi ed ex pazienti, hanno voluto ricordare il dottor Giudice, esprimendo vicinanza alla famiglia. Tra i primi, il sindaco Francesco Italia che ha espresso il proprio cordoglio a nome dell’amministrazione comunale: «Raramente capita di incontrare esseri umani così luminosi. Angelo Giudice era uno di quelli, ed io mio onoro di averlo conosciuto e considerato amico. Il mondo della medicina, delle associazioni e del volontariato siracusano oggi perdono un grande protagonista, altruista e competente. Persona luminosa e affabile, Angelo si è preso cura di decine di pazienti e ha donato le sue abilità alla città di Siracusa, svolgendo un ruolo primario durante la pandemia e nell’ambito della Protezione civile comunale, supportando la formazione di volontari e operatori. La comunità siracusana è vicina alla sua famiglia».

Anche Edy Bandiera ha voluto ricordare l'uomo: «Soltanto poche settimane fa, tenevamo a battesimo uno dei suoi tanti gesti di solidarietà, generosità e amore per il prossimo. Un tragico e maledetto incidente stradale, ieri sera, ce lo ha portato via... Riposa in pace, dott. Angelo Giudice. È stato un onore esserti amico».

«Siracusa perde un bravissimo medico» ha scritto sui social Remigia Abela. E ancora, Vincenzo Cilio: «Angelo amico mio persona per bene stimato professionista ma soprattutto mio personale amico grave perdita siamo tutti più poveri non doveva succedere non così!». «Una persona e un medico eccezionale. Sentite condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia», ha scritto Patrizia Balistreri.

«Non ho mai conosciuto una persona più buona, mite e disponibile di Angelo Giudice chirurgo ed amico da sempre, proteso al volontariato ed espressione più nobile della professione medica. Ha perso la vita in un tragico incidente, lui che aveva superato tante avversità. Non ho parole e abbraccio forte Letizia e le figlie. Una perdita davvero grave per la città. Ci resterà il suo esempio di vita. Ma ora c’è posto solo per il dolore», ha scritto Roberto Cafiso.