Imprenditore agricolo di Pachino truffato on line: denunciato giovane crotonese

La polizia di Pachino ha denunciato per truffa on line un giovane di Crotone. Secondo l’accusa, aveva messo in vendita un trattore, ma, dopo avere incassato 4.600 euro, versati da un imprenditore agricolo di Pachino per acquistarlo, non lo ha mai fatto arrivare in Sicilia. Da qui la denuncia del crotonese, che ha 29 anni.