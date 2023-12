Ottanta chili di botti illegali e pericolosi in garage, un arresto a Siracusa

Ancora sequestri di botti illegali in Sicilia. Il nucleo artificieri della questura di Catania e di personale della polizia scientifica e degli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un siracusano di 43 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di esplosivi.

Il quarantatreenne, già conosciuto alle forze di polizia, deteneva illegalmente circa 80 chilogrammi di esplosivo, tra cui un manufatto artigianale, 32 accenditori elettrici e svariati interruttori con telecomando a più canali per l’attivazione a distanza.

L’arrestato custodiva il materiale in un garagesotto una ludoteca che veniva utilizzato come magazzino della stessa e come luogo di deposito del materiale esplodente che, pertanto, rappresentava un grave pericolo anche in considerazione del fatto che l’esplosivo era ammassato in spazi angusti, aumentandone così la pericolosità.

Al termine delle incombenze di legge, e su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, l’esplosivo è stato sequestrato ed affidato a personale del nucleo artificieri per la messa in sicurezza e la successiva distruzione.