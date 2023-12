Siracusa, tre giorni di controlli per garantire la sicurezza delle festività natalizie

Nei giorni delle festività natalizie la Questura di Siracusa ha messo in campo un complesso sistema di controllo del territorio avvalendosi delle volanti in servizio a Siracusa e in provincia, rafforzate dal contributo di altre unità di rinforzo anche in abiti civili.

Nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre sono stati vigilati i siti più sensibili come Chiese e Basiliche e i centri storici ove si sono registrate numerose presenze di turisti. Il dispositivo di sicurezza ha consentito l’identificazione di 772 persone e il controllo di 362 mezzi, 22 sono state le sanzioni amministrative elevate e 2 i veicoli sequestrati. Sono stati controllati 174 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale che, approfittando del periodo festivo, potevano cercare di violare le misure cui sono destinatari.

In generale non si sono riscontrate criticità riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica nei centri della provincia e non si sono verificati reati contro la persona.

I dispositivi di sicurezza e vigilanza saranno riproposti e ulteriormente implementati in occasione del Capodanno.