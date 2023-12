Contro la moglie con le armi e davanti ai figli minorenni: divieto di avvicinamento per un trentanovenne di Pachino

Gli agenti del commissariato di Pachino hanno eseguito un’ordinanza del gip di Siracusa che dispone nei confronti di un uomo di 39 anni la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla propria moglie, con l’applicazione del braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo. L’indagato è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie, con l’aggravante di avere commesso il fatto con armi e in presenza dei figli minorenni.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare giunge dopo una rapida e delicata attività investigativa svolta dagli uomini diretti da Giuseppe Arena nei giorni antecedenti alle festività natalizie. Dall’attività di indagine, è stato accertato che l’indagato si è reso colpevole di una serie di atti di disprezzo e prevaricazione nei confronti della moglie. Tali circostanze, valutate nella loro complessità, hanno indotto gli investigatori a riferire all’autorità giudiziaria, attuando il protocollo previsto dal codice rosso, al fine di interrompere la condotta criminosa ed evitare che venisse portata ad estreme conseguenze. Gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini hanno evidenziato un quadro accusatorio di assoluta gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati all’uomo.