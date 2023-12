Inseguito e arrestato a Siracusa, aveva cocaina nell'auto

A Belvedere, i carabinieri della stazione di Solarino hanno arrestato un uomo di 39 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, non si è fermato all’alt dei militari che lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato.

A seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 78 grammi di cocaina occultata all’interno del marsupio che portava addosso.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto in carcere, come disposto dall’autorità giudiziaria.