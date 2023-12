Augusta in lacrime per Gabriele, morto a quattro anni: lutto cittadino ed eventi natalizi sospesi

È una comunità profondamente sconvolta quella di Augusta, per la morte di un bambino di soli quattro anni. Il piccolo Gabriele è stato ucciso da una malattia, scoperta pochi mesi fa, che non gli ha lasciato scampo. L'intera città ha pregato per lui e per la sua famiglia, i genitori e il fratellino, ma le speranze si sono spente ieri, giovedì 21 ottobre. Augusta, gettata in un profondo sconforto, si è stretta in queste ore attorno ai familiari colpiti dalla tragedia e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Oggi, venerdì 221 dicembre, è stato il giorno dell'addio nella chiesa di San Giuseppe Innografo, a Monte Tauro.

Tra incredulità e dolore si sono svolti i funerali del bambino: «All'età di soli quattro anni - ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare - è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari il piccolo Gabriele. Rimarcando l'intenzione e la volontà dell'amministrazione comunale di partecipare al dolore dei familiari, anche in forma pubblica e istituzionale rappresentando l'affetto e la solidarietà dell'intera città di Augusta per la prematura scomparsa, ho deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata». Annullati quindi, tutti gli eventi previsti in occaisone delle festività in questi giorni, mentre sui social decine di messaggi vengono condivisi per dare forza e coraggio alla mamma e al papà del piccolo.

«Ci uniamo con profondo affetto al vosto dolore - scrivono i concittadini - nessuno dovrebbe vivere uno strazio del genere. Il piccolo Gabriele vi darà la forza per andare avanti e convivere con tutto ciò». «Non riusciamo a crederci - aggiugono - fino all'ultimo abbiamo pregato per questo angioletto e sperato nel miracolo. La vita è ingiusta. Vi abbracciamo con tutta la forza che abbiamo, con tutto l'amore che proviamo. Che Gabriele vi protegga sempre da lassù».