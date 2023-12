Solarino, muore una bambina di 8 anni e il sindaco annulla gli eventi di Natale in segno di lutto

La comunità di Solarino piange la morte di una bambina di 8 anni. La piccola, da tempo, era malata e, ieri, purtroppo ha smesso di vivere. La bambina era conosciuta da tutti e la sua storia aveva commosso gli abitanti di Solarino che, adesso, si stringono attorno alla famiglia.

Ad annunciare il decesso è stato il sindaco Giuseppe Germano che, in segno di lutto e solidarietà, ha annunciato sui social la sospensione di tutti gli eventi natalizi per tre giorni.

«Il tempo delle lacrime per la nostra comunità non è purtroppo terminato – ha scritto il primo cittadino su Facebook –. Piangiamo la scomparsa della piccola Giulia strappata alla vita improvvisamente e inaspettatamente. Per Giulia e per la sua famiglia ho deciso, di comune accordo con la mia Amministrazione, di annullare tutti gli eventi previsti da calendario natalizio di oggi, domani e dopodomani. Ciao Giulia, ciao piccolo angelo».

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia attraverso i social: «Che notizia terribile. Sono vicino alla famiglia e a tutta la comunità con il cuore e la preghiera. Dio sia misericordioso e stia vicino a questa famiglia», ha scritto Renato Marino. E ancora, Pina Pirruccio: «Non si trovano parole che strazio povera piccola angioletto. Condoglianze alla famiglia». «Condoglianze alla famiglia. Piccolo angelo che la terra ti sia lieve. Veglia sui tuoi fratelli e dona tanta forza hai tuoi genitori. Piccola Giulia vola in alto e splendi più che puoi», ha scritto Calo e Laura Mammano.