Solarino, a fuoco tre auto: danni gravi alla facciata di un palazzo e ad una attività commerciale

Inferno di fuoco a Solarino, in provincia di Siracusa, dove un incendio ha distrutto tre auto e ha coinvolto pure la facciata di un palazzo, dove le fiamme hanno danneggiato un'attività commerciale. Il fuoco ha avvolto le macchine che erano parcheggiate in via Garibaldi: prima una Bmw, poi i mezzi che si trovavano accanto, in sosta: una Fiat Brava e un'Opel Astra. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno raggiunto l'edificio che si trova quasi all'incrocio con via Adreatine.

I residenti della zona, nel panico, hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri per effettuare i rilievi, in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo: non è esclusa la matrice dolosa.

Ma non solo nel Siracusano. Negli scorsi giorni diverse auto sono state date alle fiamme in provincia di Agrigento, precisamente a Canicattì. Si sono registrati tre casi in poco tempo: le fiamme hanno distrutto l'Alfa Romeo di un commerciante.

Il mezzoo era stato posteggiato in via Carlo Alberto, dove il fumo e le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti e hanno letteralmente divorato l'auto. Un'altra auto è andata a fuoco in via Salvatore Gangitano, distruggendo la Lancia Delta di proprietà di una donna di 33 anni, del posto. Il veicolo si trovava parcheggiato nei pressi della sua abitazione. Alcuni giorni prima un altro incendio nella cittadina dell'Agrigentino: stavolta le fiamme hanno distrutto un furgone.