Augusta, i carabinieri scovano sotto la sella del ciclomotore 175 grammi di hashish, arrestato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Augusta hanno arrestato un tunisino di 41 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso dei servizi di prevenzione, i militari hanno fermato l’uomo alla guida di un ciclomotore che ha tentato di eludere il controllo, ma è stato bloccato e identificato.

A seguito di perquisizione personale e veicolare è stato rinvenuto un involucro, occultato sotto la sella del ciclomotore, contenente 175 grammi di hashish e 800 euro in banconote di vario taglio,

ritenuti provento di spaccio.

Il 41enne, residente nel centro megarese, è stato arrestato e posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea. Il ciclomotore è stato sequestrato e il conducente sanzionato per circa 6.000 euro, in quanto sprovvisto di assicurazione e per guida senza patente.