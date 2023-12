Noto, denunciato per il furto di due statue nella sede dell'Associazione carabinieri

I carabinieri a Noto hanno denunciato un uomo di 39 anni gravemente indiziato di furto aggravato. Nello scorso mese di novembre, ignoti si erano introdotti nella sede dell’Associazione nazionale carabinieri della città barocca, portando via due statue in argento e 120 euro in contanti. Dopo un’indagine, svolta anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della città, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 39enne.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Siracusa, alla quale dovrà rispondere di furto aggravato.