Siracusa, omicidio Romano: in appello confermata la pena di trent'anni per il boss Attanasio

La Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado del gup del Tribunale di Catania e condannato a 30 anni di reclusione per omicidio Alessio Attanasio, 52 anni, siracusano, indicato dalla Dda di Catania come il capo della cosca che porta il suo nome.

Attanasio è accusato dell’omicidio di Giuseppe Romano, avvenuto in via Elorina, a Siracusa, nel marzo 2001. Secondo l’accusa ad agire sarebbero stati Attanasio e un’altra persona, ormai deceduta. In realtà, l’obiettivo sarebbe stato un imprenditore, ma quel giorno a guidare l’auto, una Fiat 126, nella disponibilità dell’imprenditore, era invece Giuseppe Romano. Attanasio ha sempre negato di avere commesso l’omicidio.