Incidente sulla statale 385: scontro tra auto e furgone, 4 feriti. Chiuso il tratto all'altezza di Lentini

Incidente stradale, questa mattina, sulla statale 385 "Di Palagonia", all'altezza di Lentini, nel Siracusano. A scontrarsi, per cause in corso d'accertamento, sono stati una vettura e un furgone. Quattro le persone ferite e, secondo le prime informazioni, due sarebbero più gravi.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato tutti e 4 i feriti in ospedale. I mezzi hanno invaso tutta la carreggiata e la circolazione è rimasta paralizzata. Inevitabilmente si sono formate lunghe code e sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti di polizia locale e l'Anas.

Il traffico in entrambe le direzioni è rimasto bloccato. I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dello scontro.