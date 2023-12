Incidente sul lavoro a Solarino: col muletto scivola in una scarpata, grave un ragazzo di 26 anni

Nuovo incidente sul lavoro in Sicilia, stavolta a Solarino. Un ragazzo di ventisei anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un'azienda agricola. In base a una prima ricostruzione, il giovane di Siracusa, si sarebbe arrampicato su un muletto per raggiungere con più facilità uno degli alberi in fase di potatura, ma il mezzo sarebbe però scivolato, finendo in una scarpata.

L'impatto si è rivelato violentissimo e il ragazzo ha riportato ferite in tutto il corpo. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza, ma le condizioni dell'operaio sono apparse subito molto serie ed è così stato disposto il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania tramite l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e verificare la presenza o meno dei requisiti di sicurezza mentre il giovane lavorava nell'azienda agricola.

È il secondo grave incidente sul lavoro nel giro di poche ore: stamattina, giovedì 7 dicembre, un operaio di 56 anni di Giarre, dipendente della ditta Impregico che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nel comune, è rimasto schiacciato tra un muro e un camion per la raccolta rifiuti, all’ingresso dell’isola ecologica di via Carbonaro.

Il mezzo si sarebbe messo in moto autonomamente, mentre l'uomo scendeva. A quel punto l'operaio per evitare che il camion si schiantasse contro un muro, ha cercato di salire sul mezzo in movimento, ma è rimasto schiacciato tra il mezzo e la barriera in pietra. È stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato.