Droga, aveva mezzo chilo di hashish e marijuana a casa: ventottenne arrestato a Villasmundo

I carabinieri della compagnia di Augusta hanno arrestato un giovane di 28 anni a Villasmundo, nel Siracusano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione trovando, nascosti nei mobili dell’appartamento, 4 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, 50 grammi della medesima sostanza e ulteriori 50 grammi di marijuana confezionata in dosi, e materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. La droga, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 5 mila euro, è stata sequestrata.