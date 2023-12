Perdita d'acqua a Siracusa, partono le verifiche: disagi per gli utenti della zona di viale Teracati

Grossa perdita d'acqua a Siracusa, l'azienda che gestisce il servizio idrico annuncia disagi per gli utenti. La società Siam ha diffuso un comunicato, infatti, per spiegare che questa mattina (domenica 3 dicembre), «è stata riscontrata una perdita idrica importante nella zona di viale Teracati e via Costanza Bruno, che sta provocando problemi di carenza di acqua in viale Teracati, via Necropoli Grotticelle e zone limitrofe».

Siamo assicura che i tecnici, verificate l’entità e l’origine della perdita, stanno per procedere all’intervento di riparazione. «Non è possibile al momento stabilire con certezza - aggiunge l'azienda - i tempi di ripristino, ma non appena sarà ultimato l’intervento, il servizio dovrebbe tornare regolare abbastanza rapidamente».

Sul profilo Facebook di Siam è stata diffusa anche una foto della perdita (che qui riproponiamo). Sempre sulla pagina Facebook verranno resi noti gli aggiornamenti eventuali.