Priolo, anziana investita da un'auto mentre attraversa: è in prognosi riservata

Stava attraversando sulle strisce quando è stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto in via Angelo Custode, in pieno centro a Priolo, dove un'anziana è rimasta gravemente ferita. L'impatto si è rivelato molto violento: l'uomo a bordo del mezzo si è subito fermato per soccorrere la donna e chiamare il 118.

Sul posto sono arrivate due ambulanze: le condizioni dell'anziana sono subito apparse molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Umberto I di Siracusa, dove è stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. I medici non escludono un possibile trasferimento al San Marco di Catania. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

A Priolo quest'estate un altro grave incidente. Un ragazzo di 19 anni e altri quattro di cui un giovane 21, un bambino 6, due donne di 24 e 25 anni sono stati soccorsi dai sanitari del 118 in seguito a un violento impatto sulla statale. Il giovane si sarebbe messo alla guida del mezzo nonostante non avesse mai ottenuto la patente. Era anche senza assicurazione.