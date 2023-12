Bancarotta, due condanne e tre assoluzioni a Siracusa

Il Tribunale di Siracusa ha emesso due condanne e tre assoluzioni nell’ambito di una bancarotta di un’attività commerciale.

Emilio Manuele, amministratore di fatto della Lythos, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, Mario De Simone, amministratore di diritto della Lythos, a 2 anni di reclusione: entrambi sono stati assolti per altri capi di imputazione. Assolti Gaetana Tatiana Blandini, commercialista della Lythos, assistita dagli avvocati Bruno e Antonino Leone, Vincenzo Chiaramonte, ragioniere e dipendente della società, e Carmela Bianca, amministratore di fatto della Lythos.

Secondo l’accusa, venne distratta merce dal magazzino della Lythos, «vendendola a terzi senza contabilizzare le relative cessioni e senza far confluire, nelle casse della società, il corrispettivo per un ammontare di 99 mila euro e successivamente registrati in bilancio come perdite di magazzino».