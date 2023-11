Lavoratori in nero e col reddito di cittadinanza nel Siracusano

La guardia di finanza di Augusta ha svolto un controllo presso un cantiere edile nel centro storico scoprendo un lavoratore «in nero», per il quale non era stata comunicata l’assunzione al Centro dell’impiego. Sono stati inoltre individuati due dipendenti senza il casco di protezione. Sono scattate le denunce per loro e per il datore di lavoro.

I finanzieri di Lentini, invece, durante un controllo hanno scoperto un panificio che impiegava due lavoratori «in nero», i quali, tra l’altro, percepivano il reddito di cittadinanza, come il datore di lavoro. I tre sono stati segnalati all’Inps per la decadenza del beneficio e alla procura.