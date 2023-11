Incidente sulla circonvallazione di Avola, tre feriti: uno di loro è in prognosi riservata

Ancora un grave incidente nel Siracusano, ad Avola, con tre persone rimaste ferite, di cui una ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale locale, che sta effettuando le indagini, questa mattina, intorno alle 10, due mezzi si sono scontrati dentro il tunnel della circonvallazione, una Peugeot e un autocarro, con la dinamica ancora tutta da ricostruire.

Il conducente dell'utilitaria è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Avola, trasportato dal personale del 118: la prognosi è riservata. Il tunnel è stato riaperto solo in tarda mattinata per permettere i rilievi del sinistro. Traffico rallentato in tutta la zona.