Siracusa, assalto dei vandali nella scuola di via Calatabiano: danni ingenti alle aule e ai bagni

Hanno forzato le finestre e hanno fatto irruzione nella struttura, mettendo a soqquadro tutte le aule e danneggiando gli arredi e i giocattoli utilizzati dai bambini. I vandali hanno preso di mira il plesso di via calatabiano dell'istituto comprensivo di Siracusa: un'amara sorpresa per il personale scolastico, stamattina 23 novembre, che all'apertura hanno subito lanciato l'allarme.

Chi è entrato in azione non ha rispermiato nemmeno i bagni, sono inoltre stati staccati dei cavi di rame, un computer è stato trovato all'interno di una busta, pronto per essere portato via. I danni sono ingenti e ancora in fase di quantificazione: nel frattempo la scuola è stata chiusa e i bimbi sono rimasti a casa.

«Purtroppo i bambini che frequentano il plesso scolastico di via Calatabiano stamattina non hanno potuto fare lezione - scrive amaramente sui social il sindaco di Siracusa, Francesco Italia -. Dei vandali hanno fatto irruzione nella scuola di notte, creando numerosi danni. Le forze dell’ordine sono già a lavoro per identificare i colpevoli». I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e sono state avviate le indagini. Sarebbe già stato individuato un uomo, sono in corso gli accertamenti.