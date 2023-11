Francofonte, viola per due volte la misura cautelare e finisce agli arresti domiciliari

A Francofonte i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 43 anni sottoposto all’obbligo di dimora per violazione della legge sugli stupefacenti, con il divieto di uscire di casa in orario notturno, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare in atto emesso dal gip del tribunale di Catania.

I militari, nel corso dei quotidiani controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, per due volte non lo hanno trovato in casa negli orari in cui era obbligato a permanervi, segnalando all’autorità giudiziaria le infrazioni rilevate che hanno portato all’emissione del provvedimento con il quale l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari.