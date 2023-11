Paura a Siracusa: incendio all'hotel Milano di corso Umberto, struttura evacuata

Un grosso incendio è scoppiato all’hotel Milano di corso Umberto, in pieno centro a Siracusa. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, a lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno avvertito un forte odore di bruciato. I negozianti che si trovano nelle vicinanze sono stati i primi a intervenire, con alcuni estintori hanno cercato di evitare il peggio.

L'alta colonna di fumo nero era visibile da diverse zone della città. Sul posto sono così arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco di Siracusa e di Priolo, con autobotte e autoscala. Il rapido intervento ha permesso di evacuare la struttura in sicurezza. Per precauzione sono giunte sul posto anche le ambulanze del 118, ma non sono stati registrati feriti. L'incendio sarebbe stato provocato da un guasto all'impianto elettrico, ma tutti gli accertamenti sono in corso. I danni all'albergo sono ingenti.

Nelle stesse ore un altro incendio si è verificato in viale Regione Siciliana a Palermo, al bar La Cassatella. In questo caso le fiamme sarebbero state provocato da una friggitrice andata in tilt. Il fumo ha raggiunto le stanze di una casa di riposo al primo piano dello stabile in cui ha sede il locale e la struttura è stata evacuata. Agli ospiti è stato consentito di rientrare soltanto al termine dell'intervento dei vigili del fuoco.