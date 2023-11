Incidente a Lentini, scontro tra una motoape e un'auto: due feriti

Incidente stradale a Lentini. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, una motoape e un’auto. L'incidente è avvenuto in una strada extraurbana del Siracusano, la statale 194 all’altezza del chilometro 17, e la motoape, con all'interno due persone, si è ribaltata.

Allertati i soccorsi sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso subito i due feriti, che, secondo le prime informazioni, hanno riportato fratture e traumi sparsi, e li hanno trasportati presso l'ospedale di Lentini.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto la scorsa notte, sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Carlentini che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. La strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada.

Si tratta dell'ennesimo incidente sulle strade siciliane. Due giorni fa a Paternò un 17enne è morto mentre, in sella al suo scooter, stava andando a scuola.