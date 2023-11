Siracusa, trovato il cadavere di una donna in un'abitazione: morta da giorni, indagini

Indagini in corso a Siracusa dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 84 anni in una abitazione. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati i vicini dopo che da alcuni giorni sentivano cattivo odore provenire dall'appartamento e in assenza di risposte da parte dell'inquilina.

Gli agenti di polizia sono arrivati nel rione della Mazzarrona, nella zona nord di Siracusa, e dopo aver forzato la porta d'ingresso si sono trovati di fronte ad una scena raccapricciante.

Hanno trovato la donna morta e l'abitazione in condizioni igieniche precarie. Nell'abitazione vi erano rifiuti, tra cui molte scatole, accatastati in ogni parte.

Gli investigatori hanno avviato una indagine per accertarsi se si è trattata di una morte naturale, di un omicidio o di un incidente domestico.