Rapina a un disabile in Lombardia: a Pachino arrestato un tunisino di diciotto anni

Era ricercato dopo la rapina ai danni di un disabile, avvenuta in Lombardia. Un tunisino di diciotto anni è stato arrestato a Pachino dai carabinieri. Era destinatario di una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, con l'accusa di rapina in concorso.

Il giovane è risultato irregolare sul territorio nazionale: secondo gli inquirenti è uno degli autori della rapina messa a segno alla stazione ferroviaria della città lo scorso 3 ottobre. Nel mirino era finito un coetaneo disabile, che era stato bloccato e minacciato da almeno tre persone. Lunghi momenti di terrore per il ragazzo, che aveva poi denunciato tutto ai carabinieri, facendo scattare immediatamente le indagini per rintracciare i responsabili.

I carabinieri hanno individuato il diciottenne nel centro abitato di Pachino e, dopo le formalità di rito, lo hanno portato in carcere a Cavadonna, come ha disposto l'Autorità giudiziaria.