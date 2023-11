Grosso incendio nella riserva naturale di Vendicari, fiamme domate dopo dodici ore

Un grosso incendio è divampato a Vendicari, divorando almeno cinque ettari di vegetazione. Il focolaio si è propagato da un canneto e nel giro dii pochi minuti ha coinvolto una zona vastissima della riserva naturale. I vigili del fuoco, intervenuti già nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 novembre, hanno impiegato circa dodici ore per circoscrivere il rogo e domare le fiamme spinte dal vento. Sono entrati in azione anche gli operatori della forestale, i volontari e la protezione civile di Noto.

Tramite un escavatore è stata creata un’area tagliafuoco per cercare di arginare l’avanzamento dell’incendio, che ha rischiato più volte di essere fuori controllo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all'origine delle fiamme, ma non è esclusa la matrice dolosa.

Al lavoro ci sono i magistrati della Procura di Siracusa che hanno aperto un'inchiesta per fare luce sull'ennesimo rogo che ha colpito l'area naturalistica. Un nuovo capitolo dell'emergenza incendi in Sicilia che sembra non trovare fine nemmeno a novembre, a distanza di due mesi dai roghi che hanno già fortemente colpito la provincia di Siracusa, provocando già gravissimi danni.