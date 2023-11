Siracusa, rischia di investire con l'auto i pedoni e di scontrarsi con altre vetture: positiva all'alcoltest

Momenti di panico in via Savoia a Siracusa. Un'auto, guidata da una donna, ha rischiato di investire alcuni passanti. Chi transitava dalla strada, accortosi delle manovre poco regolari dell'automobilista alla guida ha deciso di allertare la polizia.

Sul posto è giunta una volante, impegnata nel servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno immediatamente bloccato la vettura. Al volante c'era una quarantatreenne che è aveva effettuato manovre pericolose per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. La donna è apparsa immediatamente in stato di alterazione alcolica e sul posto è stato richiesto l’intervento della polizia municipale che ha effettuato il controllo con l'alcoltest.

Il risultato ha confermato quanto sostenuto dagli agenti che hanno proceduto a denunciare la donna di 43 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’autovettura sulla quale viaggiava è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale.