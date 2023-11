Siracusa, due turisti dimenticano sul treno uno zaino con 2300 euro : la polizia restituisce l'intera somma

La polizia ferroviaria di Siracusa ha rinvenuto e restituito a due turisti argentini uno zaino dimenticato a bordo di un treno contenente documenti e la somma di 2.300 euro.

In particolare, un passeggero del treno intercity proveniente da Roma, ha segnalato al capotreno la presenza a bordo di uno zaino incustodito che, ha quindi immediatamente allertato i poliziotti del presidio di polizia presente nella stazione di Siracusa.

I poliziotti, dopo un aver accertato che il bagaglio non contenesse nulla di illecito e verificato quanto contenuto alla presenza del ferroviere, si sono messi alla ricerca dei legittimi proprietari.

Nello zaino, oltre ad effetti personali, vi erano due passaporti intestati a cittadini argentini, la somma in contanti di 2.300 euro e dei biglietti ferroviari per Lamezia Terme.

Partendo da quest’ultimo indizio, gli agenti, con l’ausilio dei colleghi della Polfer calabrese e dei carabinieri di Tropea, sono riusciti a rintracciare i due turisti che, qualche giorno dopo, sono

ritornati a Siracusa per recuperare il tutto, scrivendo il lieto fine sulla loro vacanza, grazie all’attiva e proficua collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell’ordine.

I turisti, che hanno apprezzato molto l’operato della polizia italiana, hanno poi fatto pervenire una lettera di ringraziamento agli agenti della Polfer di Siracusa.