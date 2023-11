Prodotti pericolosi e lavoratori in nero, sequestro a Lentini in un negozio gestito da un cinese

Sequestrati 150 mila prodotti non sicuri e scoperti tre lavoratori in nero dai finanzieri della tenenza di Lentini. È l’esito di un controllo in un negozio gestito da un cinese: sotto sequestro 149.732 prodotti, tra giocattoli e ferramenta varia, privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal codice del consumo, per un valore complessivo di oltre 100 mila euro.

I prodotti non erano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in quanto privi della marcatura CE, di idonea etichettatura, nonché delle prescritte «Avvertenze» e informazioni di sicurezza, in lingua italiana, relative alle caratteristiche e alle dimensioni delle componentistiche delle parti presenti, utili a segnalare che queste ultime, laddove ingerite, avrebbero potuto provocare soffocamento nei bambini.

Durante l’intervento, inoltre, le fiamme gialle hanno rilevato che presso i locali aziendali erano impiegati tre collaboratori, intenti a svolgere varie mansioni, per i quali non era stata comunicata l’assunzione al Centro dell’impiego, da considerarsi pertanto lavoratori in nero. Il titolare dell’esercizio commerciale, pertanto, è stato segnalato alla Camera di commercio del Sud Est Sicilia per i prodotti sottoposti a sequestro e all’Ispettorato territoriale del lavoro per i lavoratori irregolarmente impiegati.