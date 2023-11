Siracusa, nonno e nipoti investiti da una moto: grave una undicenne

Incidente stradale nella periferia nord di Siracusa: una moto ha investito un uomo e i suoi due nipoti che stavano passeggiando per strada. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito i tre al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

A riportare le ferite più gravi è stata la nipotina di undici anni, mentre le condizioni del nonno e del fratellino non sarebbero preoccupanti. Sul luogo dell'incidente gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Sono anche stati ascoltati alcuni testimoni, al vaglio ci sono le telecamere della zona da cui potrebbero emergere importanti dettagli per stabilire le responsabilità.