Incidente a Siracusa, auto travolge un calesse: un morto, caccia al pirata della strada

Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta a Siracusa. A scontrarsi, questa mattina, un'auto e un calesse guidato da un uomo che è deceduto. I due mezzi si trovavano in via Necropoli del Fusco (nella foto), nella zona della rotonda del centro commerciale Archimede, quando, per cause ancora da accertare, l’auto si è scontrata con un calesse trainato da un cavallo.

La vettura ha colpito sia l'uomo alla guida del calesse che l'animale ed è fuggita. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza: i sanitari non hanno potuto far altro che accertare la morte dell'uomo. Il cavallo, invece, è rimasto sanguinante a terra e ha avuto la forza di trascinarsi fino alla rotatoria di viale Paolo Orsi, accasciandosi al suolo.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti di polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente e dirigere il traffico e i veterinari che hanno soccorso il cavallo.