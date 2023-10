Arrestato il parroco di Sortino, pretendeva 100 euro per celebrare un funerale

È accusato di estorsione il parroco della chiesa Madre di Sortino, Vincenzo Cafra, che è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dai magistrati della procura di Siracusa, il sacerdote avrebbe preteso dei soldi per la celebrazione dei funerali, stabilendo una tariffa che si sarebbe aggirata intorno ai 100 euro.

L’inchiesta è nata dopo una denuncia arrivata ai militari che hanno avviato gli accertamenti per verificare che quella segnalazione fosse vera. E così, avrebbero messo alla prova il sacerdote con la complicità di una persona che si sarebbe presentata dal parroco per organizzare un funerale. Nel momento del passaggio del denaro, i carabinieri sono intervenuti, dichiarando il prelato in arresto. Come disposto dalla procura, il sacerdote si trova ai domiciliari e nelle prossime ore si presenterà davanti al gip del Tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

«L'intera comunità cittadina è nello sconforto. Sono sicuro che il parroco potrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati e sono fiducioso nel lavoro della magistratura». Così il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, commenta l’arresto di don Vincenzo Cafra.