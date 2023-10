Noto, lite con bastoni in pieno centro: i residenti temono una sparatoria e lanciano l'allarme

Momenti di tensione e paura in pieno centro a Noto, dove una lite furibonda tra due persone ha seminato il caos. Urla e fortissimi colpi hanno terrorizzato i residenti che, inizialmente, hanno temuto si stesse verificando una sparatoria: decine le chiamate arrivate al numero unico per le emergenze 112, con l'immediato intervento dei carabinieri che hanno però escluso l'esplosione di colpi di pistola.

Alcuni video che sono stati pubblicati sui socila hanno alimentato la paura, ma in realtà si è trattato di bastonate contro un'auto: a darsele di santa ragione, con tanto di spranghe e grossi pezzi di legno, due fratelli. Uno dei due si sarebbe scagliato contro la macchina dell'altro, colpendola ripetutamente. Diversi testimoni avrebbero confermato questa versione e i carabinieri, tra l'altro, sul posto non hanno trovato bossoli o altri elementi riconducibili a una eventuale sparatoria. Le indagini sono tuttora in corso per individuare le persone coinvolte.