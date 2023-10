Scontro frontale tra due moto ad Avola: morto un 22enne, tre feriti di cui uno molto grave

Ancora un incidente mortale in provincia di Siracusa: un 22enne è morto, all'alba, sul lungomare di Avola e 3 persone sono rimaste ferite. A scontrarsi frontalmente, due moto di grossa grossa cilindrata, Africa twin e Kawasaki. Entrambi i mezzi viaggiavano su via Aldo Moro in senso opposto quando, quasi all’altezza di piazza Robinson, si sono scontrati.

L'impatto è stato molto forte. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile di Noto e i sanitari del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare il decesso di uno dei due motociclisti, un 22enne. Ferite le altre 3 persone, di cui uno in maniera grave. Dopo aver prestato le prime cure sono stati trasportati tutti in ospedale.

La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale e ha disposto il sequestro dei mezzi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi, occorrerà capire la direzione di percorrenza delle due moto e la velocità registrata al momento dell'impatto.

L'incidente arriva a poche ore da un altro mortale, sempre ad Avola: domenica mattina un 56enne, Giovanni Ferlisi, era deceduto dopo essere caduto dal suo scooter. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, dopo essere stato soccorso, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola, ma è morto. Da accertare i motivi della caduta: se a provocarla sia stato un malore o un problema sull'asfalto.