Trapianti, doppio prelievo multiorgano a Siracusa

Due prelievi di organi su una 75enne ed un 78enne, deceduti per emorragia cerebrale massiva all’ospedale Umberto i di Siracusa sono stati eseguiti in 48 ore. I due prelievi multiorgano hanno coinvolto numerosi reparti dell’ospedale, oltre all’Uoc di Anestesia e rianimazione diretta da Francesco Oliveri dalla Patologia clinica, al centro trasfusionale, all’Anatomia patologica, alla neurologia, all’oculistica, alla radiologia, alla cardiologia che si sono alternati, con la regia del Coordinamento aziendale per i prelievi e i trapianti diretto da Graziella Basso, per eseguire l’accertamento di morte cerebrale e valutare l’idoneità dei donatori. Da Palermo è arrivata l’equipe chirurgica dell’Ismett per prelevare fegato e reni dei due donatori mentre l’oculista aretuseo Salvatore Lo Monaco ha prelevato le cornee.

«Ai familiari dei donatori va la riconoscenza di tutti per l’encomiabile gesto di altruismo verso il prossimo - dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - e ringrazio tutto il personale dell’ospedale per aver contribuito alla crescita di uno dei progressi più straordinari non solo della terapia, ma anche della solidarietà umana. Quanto avvenuto è un esempio concreto in cui alla solidarietà si è unita l’efficienza e l’organizzazione della struttura per il raggiungimento di un obiettivo».

«Questo evento eccezionale avvenuto in due giorni consecutivi - dichiara il direttore dell’Uoc. Anestesia e Rianimazione Francesco Oliveri - racconta del grande sforzo organizzativo, dell’attenzione, della professionalità di tutto il personale coinvolto in un lavoro di squadra che darà alle persone in attesa di trapianto una speranza e un futuro».