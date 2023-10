Palazzolo Acreide, genitori non mandano figli a scuola: scattano denunce

Due genitori di Palazzolo Acreide sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per non aver mandato i figli a scuola. Padre e madre sono stati così denunciati per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione del figlio minore, per non aver garantito la formazione scolastica di base durante l’anno scolastico 2022/2023.

Ad accertare le prolungate assenze sono stati i carabinieri della stazione locale con i dirigenti scolastici, che avevano portato alla luce i fatti. Gli alunni infatti mancavano per lunghi periodi da scuola senza alcuna giustificazione valida.

L’attività svolta rientra nella strategia di condivisione delle azioni volte alla prevenzione della devianza giovanile e sulla tutela del diritto di ciascuno alla piena realizzazione. I controlli proseguiranno presso altri istituti scolastici