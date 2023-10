Noto, si accascia e perde i sensi mentre fa una passeggiata: muore una turista

Tragedia in pieno centro storico a Noto. Una turista di 59 anni è stata stroncata da un malore: stava passeggiando per le strade della città barocca quando si è improvvisamente accasciata e ha perso i sensi. Era con un gruppo di amici con cui stava trascorrendo le vacanze in Sicilia, i compagni di viaggio hanno subito cercato di soccorrerla. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno eseguito le manovre di rianimazione, ma per la donna non c'è stato niente da fare.

Anche per un turista tedesco la vacanza si è conclusa tragicamente. Un sessantunenne tedesco è morto sull'isola di Vulcano mentre stava facendo il bagno. L'uomo si era da poco tuffato quando si è sentito male. I bagnanti hanno notato l'uomo in difficoltà e hanno contattato la guardia costiera che ha subito inviato un gommone e nello stesso tempo la motovedetta con il personale del 118. Tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili: l'uomo era già deceduto. A non lasciargli scampo sarebbe stato un infarto.