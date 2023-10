Sbarco di 37 migranti a Portopalo, arrestato presunto scafista

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un egiziano di 58 anni, rientrato illegalmente in Italia in quanto destinatario di un decreto di espulsione emesso dal questore di Siracusa nel febbraio dello scorso anno. L'uomo, secondo quanto indicato dalla polizia, era tra i 37 migranti sbarcati ieri al porto di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, e trasferiti successivamente al porto commerciale di Augusta. Il pubblico ministero della Procura di Siracusa ha disposto che l'arrestato fosse rimesso in libertà concedendo contestualmente il nulla osta per la sua espulsione dall'Italia. Contestualmente, l'egiziano è stato sottoposto a fermo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in quanto, dagli elementi emersi, è stato individuato quale scafista dell'imbarcazione di circa 10 metri partita dalla coste libiche e giunta nelle prime ore del mattino di ieri a Portopalo di Capo Passero. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Siracusa.