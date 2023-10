Noto, in fiamme l'appartamento di una coppia: marito e moglie trasportati in ospedale

Il fumo, poi le fiamme e la fuga. Paura per marito e moglie nel loro appartamento di via Garibaldi a Noto, dove si è sviluppato un incendio. Prima il fumo, poi le fiamme che si sono diffuse nel giro di pochi minuti in quasi tutte le stanze: la coppia è riuscita a mettersi in salvo appena in tempo, uscendo in strada e lanciando l'allarme subito. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo, sul luogo dell'incendio anche la polizia. E' stato necessario anche l'intervento dei sanitari del 118, visto che l'uomo e la donna accusavano i sintomi di una intossicazione da fumo: sono stati trasportati all'ospedale di Avola con codice giallo. In corso gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio, ma in base alle prime verifiche si sarebbe trattato di un corto circuito. Danni ingenti all'appartamento.

A fine settembre un episodio simile a Siracusa, nell'abitazione di una donna che è riuscita a salvarsi per miracolo. Si era appena alzata per andare in bagno durante la notte quando si è resa conto del fuoco in cucina: in via Giuseppe Maria Danieli tutte le stanze sono state avvolte dalle fiamme in seguito al malfunzionamento di un frigorifero: è crollata anche parte del tetto. La donna è riuscita ad allontanarsi in pochi minuti e ha così chiamato i soccorsi.